صفقة أبو الشامات.. القادسية يرفض عرض الـ 50 مليونا

رفضت إدارة نادي القادسية العرض الثاني من نظيرتها في الهلال لشراء عقد محمد أبو الشامات، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية، وفق ما أكدته لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن إدارة النادي الشرقي لن تعطي اهتمامًا للعرض الثاني المُقدَّم من الهلال للتعاقد مع أبو الشامات «23 عامًا» خلال «الميركاتو الشتوي»، مفضِّلةً إغلاق الملف بشكلٍ نهائي.

ويمتدُّ عقد الظهير الأيمن حتى عام 2029، ولا يرتبط أبو الشامات مع النادي بشرط جزائي خلافًا لما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي في الفترة الماضية، حسبَ المصادر.

وكشف مصدرٌ آخرُ تفاصيلَ العرض المقدَّم من الهلال، السبت الماضي، إذ بلغ 50 مليون ريال، إلى جانب بحث إمكانية إعارة لاعبين إلى القادسية.

وذكرت مصادرُ مقرَّبةٌ من اللاعب، أن أبو الشامات أبلغ إدارة ناديه، خلال الأيام الماضية، برغبته الكبيرة في تمثيل الهلال.

وكان حساب «الرياضية ـ عاجل» أفاد، 16 يناير الجاري، برفض إدارة القادسية عرض الهلال للتعاقد مع أبو الشامات.

وخلال الموسم الجاري، خاض اللاعب 19 مباراةً بإجمالي 1.523 دقيقةً، وسجل هدفًا واحدًا، وقدَّم خمس تمريرات حاسمة، حسبَ موقع «ترانسفير ماركت».

ويواصل الهلال سعيه لتعزيز مركز الظهير الأيمن، إذ كشفت مصادر «الرياضية»، الثلاثاء الماضي، عن أن النادي وضع سعود عبد الحميد خيارًا أوَّلَ في فترة الانتقالات الشتوية، مع راضي العتيبي بوصفه مرشحًا ثانيًا.