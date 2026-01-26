ميلان يتعثر بتعادل روما

أهدر فريق ميلان الأول لكرة القدم نقطتين ثمينتين في سباق اللقب عقب تعادله أمام مضيفه روما 1ـ1، الأحد، ضمن المرحلة الـ 22 من الدوري الإيطالي.

وأسدى التعادل خدمةً كبيرةً لقطب ميلانو الآخر، الإنتر، الذي بات بعد هذه المرحلة يتصدر الترتيب بفارق خمس نقاطٍ عن جاره الروسونيري «52 مقابل 47» في سعيه لاستعادة اللقب.

في المقابل، ورغم تعادله، تقدم روما إلى المركز الثالث على حساب نابولي، الذي تكبَّد هزيمةً ثقيلةً أمام مضيفه يوفنتوس 0ـ3 في وقتٍ سابقٍ، ليرفع رصيده إلى 43 نقطةً بفارق الأهداف عن نابولي، المتراجع إلى المركز الرابع، وفارق نقطةٍ واحدةٍ عن يوفنتوس الخامس، ونقطتين عن كومو السادس، في ظل صراعٍ محتدمٍ على المقاعد المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

وحرم هذا التعادل ميلان من فرصة تحقيق فوزه الثالث تواليًا، ليسقط مجدَّدًا في فخ التعادلات الذي لازمه الموسم الجاري في ثماني مناسباتٍ، وهو ثاني أكثر فريقٍ في الدوري تنتهي مبارياته بالتعادل بعد بيزا، متذيِّل الترتيب، «11 مرةً».

ونجح الفريق اللومباردي في انتزاع التقدم عبر البلجيكي كوني دي وينتر في الدقيقة 62، وفرض لورنتسو بيليجريني التعادل من ركلة جزاءٍ «74».