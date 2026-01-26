الحزم وضمك.. الكفة متساوية في الرس

يستضيف فريق الحزم الأول لكرة القدم، نظيره ضمك، الإثنين، على ملعبه ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي.

وتقابل الفريقان في سبع مباريات بدوري المحترفين، حقق خلالها ضمك أربعة انتصارات، مقابل فوز وحيد للحزم، فيما حضر التعادل في مواجهتين.

وفي الرس تحديدًا، تعد الكفة متساوية، إذ فاز الحزم برباعية نظيفة، وضمك بهدف دون رد، وحضر التعادل مرة واحدة.

ويدخل الحزم اللقاء من المركز الـ11 في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، جمعها من أربعة انتصارات وخمسة تعادلات، فيما تلقى سبع هزائم، أما ضمك، فيحتل المركز الـ15 برصيد 11 نقطة، بعد أن حقق فوزًا واحدًا فقط، مقابل ثمانية تعادلات وسبع خسائر.

يذكر أنه في آخر مواجهتين جمعتا الفريقين انتهتا بالتعادل 1ـ1 و0ـ0، ما يعكس تقاربًا نسبيًا في النتائج أخيرًا.