المواجهة السابعة تجمع الاتحاد والأخدود

يعول فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، على سجله الخالي من الخسائر أمام الأخدود، حين يلتقيان، الإثنين، على ملعب «الإنماء» في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ18 دوري روشن السعودي.

ويتفوق الاتحاد على نظيره الأخدود في المواجهات المباشرة بينهما في دوري المحترفين، البالغة 5 لقاءات، كانت الغلبة فيها لمصلحة القطب الجداوي بواقع 4 انتصارات، مقابل تعادل وحيد.

ولم يسجل الفريق الجنوبي أي انتصار على الاتحاد حتى الآن.

ويحتل الاتحاد المركز السادس برصيد 27 نقطة، بعد انتصاره في 8 مباريات وتعادله في ثلاث وخسر خمسًا.

ويطمح أصفر جدة إلى العودة للانتصارات الغائبة عنه منذ 3 جولات حين تعادل مع ضمك، وخسر من الاتفاق والقادسية.

في الجانب الآخر، يعيش الأخدود أوضاعًا صعبة، إذ يحتل المركز الـ17 برصيد 9 نقاط حققها من انتصارين و3 تعادلات، فيما تلقى 11 خسارة.