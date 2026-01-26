النصر والتعاون..صراع على ذكرى الخماسية

وتعد مواجهة الدور الأول التي انتصر فيها النصر على منافسه بخماسية دون مقابل، ثاني أكبر النتائج في تاريخ لقاءات الطرفين، بعد خماسية القطب العاصمي الأولى في موسم 2011ـ2012.

ويتصدر النصر قائمة أندية الدوري، في الاستحواذ على الكرة بنسبة 60.2%، مقابل 49.7 للتعاون.

ويتساوى الطرفان في الخروج من المباريات بشباك نظيفة «كلين شيت» بواقع 5 مباريات من أصل 16 مباراة، فيما يملك الأصفر العاصمي 44 هدفًا، مقابل 35 لمنافسه.

ميدانيًا، يسعى البرتغالي جورجي جيسوس مدرب النصر، إلى إعادة نواف العقيدي حارس المرمى إلى القائمة الأساسية بعد أن أنهى عقوبته الانضباطية بالغياب عن مواجهتي الشباب وضمك، بهدف الاستفادة من العناصر الأجنبية الثمانية داخل الملعب، مع الاعتماد على طريقته الفنية المعتادة.

في حين يأمل البرازيلي بريكليس شاموسكا، تحقيق نتيجة إيجابية، ومواصلة الانتصارات، مستفيدًا من عودة الثنائي متعب المفرج ووليد الأحمد بعد غيابهما عن المواجهة الماضية للإيقاف، في حين لم تتأكد مشاركة البرازيلي جيرتو بعد أن عانى من شد في عضلة الساق.

ويحتل النصر المرتبة الثالثة في قائمة دوري «روشن»، برصيد 37 نقطة، مقابل 35 للتعاون.