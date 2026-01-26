الأولمبي الآسيوي.. جوعان بن حمد الرئيس الثاني والعشرون

اُنتخب الشيخ القطري جوعان بن حمد آل ثاني رئيسًا للمجلس الأولمبي الآسيوي بالتزكية، الإثنين، خلال الجمعية العمومية في أوزبكستان.

وتحت شعار «معًا من أجل آسيا»، سيصبح الشيخ جوعان «39 عامًا»، الشقيق الأصغر لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الرئيس الثاني والعشرين للحركة الأولمبية في آسيا منذ تنظيم أول دورة ألعاب آسيوية متعددة الرياضات عام 1913.

وكان الشيخ جوعان مرشحًا وحيدًا لمنصب الرئيس مع إقفال باب الترشح في يوليو الماضي، وسيكمل فترة ولاية الرئيس الهندي راجا راندير سينج الذي تنحى بسبب وضعه الصحي، بحسب ما أعلن المجلس الآسيوي.

وجرت الانتخابات خلال الجمعية العمومية الـ46 في طشقند، بمشاركة جميع ممثلي اللجان الأولمبية الآسيوية الـ45، وبحضور رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف.

ويشغل الشيخ جوعان، العاشق للفروسية وتربية الصقور، أيضًا منصب النائب الأول لرئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية «أنوك» عن قارة آسيا منذ 2022، ورئيس اللجنة الأولمبية القطرية منذ 2015.

وقال الشيخ جوعان في كلمته أمام الجمعية العمومية «تُعدّ آسيا أكبر القارات وأكثرها تنوعًا ضمن الأسرة الأولمبية. وهذا التنوع هو أعظم مصادر قوتنا، لكنه يتطلب منا العمل بروح الوحدة... معًا لنعمل نحو مجلس أولمبي آسيوي أكثر وحدة وقوة ونجاحًا، معًا من أجل آسيا».

وأبدى الشيخ جوعان تقديره للدور الذي اضطلع به سينج في قيادة المجلس خلال الفترة الماضية «أود أن أعرب عن خالص تقديري لصديقي العزيز، سعادة السيد راجا راندير، على قيادته ورؤيته وجهوده الدؤوبة خلال أوقات مليئة بالتحديات».

وكان سينج «79 عامًا»، الرامي السابق، أمينًا عامًا للمجلس بين عامي 1991ـ2015، وطلبت منه اللجنة الأولمبية في 2023 تسيير أعمال المجلس، بعد رفضها الاعتراف بالانتخابات الرئاسية في يوليو 2023 في بانكوك وشهدت فوز الشيخ الكويتي طلال الفهد الصباح على حساب مواطنه حسين المسلّم بأغلبية 24 صوتًا مقابل 20.

وزعمت الأولمبية الدولية بأن شقيق الفائز في الانتخابات، الشيخ أحمد الفهد الذي شغل هذا المنصب على مدى 30 عامًا لعب دورًا مثيرًا للجدل في انتخابه.

وتنحّى أحمد الفهد عن رئاسة المنصب في سبتمبر 2021 «حلّ سينج مؤقتًا بدلًا منه»، بعدما أدانته محكمة سويسرية بقضية تزوير معقدة مرتبطة بمؤامرة مزعومة للتفوّق على منافسين سياسيين في الكويت.

واعتُبر أحمد الفهد من أبرز النافذين على الساحة الرياضية العالمية، إذ شغل سابقًا منصب رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية «أنوك» قبل أن يتنحى عام 2018، بسبب قضية التزوير عينها.

ويُشرف المجلس الأولمبي الآسيوي الذي تأسس في العام 1982 برئاسة الشيخ الكويتي فهد الأحمد الصباح، ويتخذ من الكويت مقرًا له، على تنظيم العديد من الدورات المجمعة كدورة الألعاب الآسيوية، دورة الألعاب الآسيوية الشتوية، دورة الألعاب الآسيوية للصالات والفنون القتالية، ودورة الألعاب الآسيوية الشاطئية، ودورة الألعاب الآسيوية للشباب وغيرها من البطولات.