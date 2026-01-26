«فورمولا 1».. انطلاق التجارب السرية في برشلونة

تبدأ بطولة العالم لسباقات سيارات «فورمولا 1» حقبة جديدة من خلال تجارب خاصة مغلقة تنطلق، الإثنين، في إسبانيا، وسط تعتيم إعلامي واستبعاد للجمهور.

ولن تتوفر تغطية تلفزيونية أو نتائج رسمية لهذه التجارب التي تستمر لخمسة أيام، إذ يهدف المنظمون من تسميتها «جولة التحقق في برشلونة» إلى تقليل الضغط الإعلامي، وتجنب إعطاء انطباعات سلبية أولية في حال تعثر التصميمات الجديدة كليًا.

كذلك يهدف هذا التعتيم إلى توجيه الأنظار نحو تجارب البحرين فبراير المقبل، والتي تمتلك حقوق البث المباشر الأولى لأداء السيارات.

وكشفت فيراري عن تصميماتها مبكرًا، لكن فريق مكلارين بطل العالم اختار تخطي تجارب اليوم الأول لمنح المصممين وقتًا أطول للتطوير، مؤكدًا أن سيارته في برشلونة ستكون قريبة جدًا من المواصفات النهائية.

ويشهد الموسم الجديد من بطولة العالم للسيارات «فورمولا 1»، مشاركة 11 فريقًا بعد انضمام كاديلاك للمرة الأولى، إلا أن تجارب برشلونة ستشهد حضور 10 فرق فقط بسبب تأخر فريق ويليامز في تجهيز سيارته.