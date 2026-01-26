سينر ينتصر.. ويواصل رحلة اللقب

واصل الإيطالي يانيك سينر، لاعب التنس، المصنف ثانيًا، حملة الدفاع عن لقبه وبلغ، الإثنين، ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب.

وضد لاعب لم يسبق له أن ذهب أبعد من الدور الثالث في كافة مشاركاته السبع السابقة في البطولات الكبرى، فرض سينر سيطرته على مواطنه لوتشانو دارديري، منتصرًا عليه بنتيجة 6ـ1 و6ـ3 و7ـ6 «7ـ2».

وهيمن سينر على المجموعة الأولى وبدرجة أقل على الثانية قبل أن يواجه صعوبة في الثالثة التي أنقذ فيها أربع فرص لكسر الإرسال خلال الشوط التاسع، في طريقه لحسمها بشوط فاصل واللقاء في ساعتين و9 دقائق.

وقال سينر الذي حقق رقمًا قياسيًا شخصيًا بعدد الإرسالات الناجحة في بطولة كبرى «19» :«كنت مرهقًا في المجموعة الثالثة، لكني عرفت كيف أرفع مستوى لعبي كي أنهي المباراة بثلاث مجموعات، دارديري صديق جيد ما زاد من الصعوبة في المباراة، سعيد بنتيجة العمل الذي قمت به في الآونة الأخيرة، أحاول ألا يكون لعبي مقروءًا ويبدو أن الأمر يعطي ثماره».

وبات سينر صاحب الـ24 عامًا، ثالث أصغر لاعب يصل إلى ربع نهائي تسع بطولات كبرى متتالية في حقبة الاحتراف بعد الأمريكي بيت سامبراس «22 عامًا» والصربي نوفاك ديوكوفيتش «24 عامًا»، وفق «أوبتا» للإحصاءات.

ويتواجه سينر، المتوج في ملبورن آخر عامين، في ربع النهائي الرابع عشر له في الـ«جراند سلام» مع الفائز بين الأمريكي بن شيلتون، والنرويجي كاسبر رود.

ولدى السيدات، لم تجد إيجا شفيونتيك، المصنفة ثانية صعوبة في بلوغ ربع النهائي للمرة الثالثة في البطولة التي لم تفز حتى الآن بلقبها، بعدما فازت على الأسترالية الصاعدة من التصفيات ماديسون إينجليس بنتيجة 6ـ0 و6ـ3 في ساعة و13 دقيقة، لتواجه الكازخستانية إيلينا ريباكينا في الدور المقبل من البطولة.