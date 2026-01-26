قرار فرنانديز يصدم لابورتا

عبّر جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، عن استيائه من قرار الشاب الموهوب درو فرنانديز، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالرحيل عن صفوف بطل إسبانيا، والانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي بطل أوروبا، على الرغم من اتفاقه المسبق على عقد جديد مع العملاق الكاتالوني، واصفًا إياه بـ «المزعج».

وقال لابورتا لإذاعة كاتالونيا: «سنتحدث عندما يتم الأمر، لقد كان موقفًا مزعجًا، كان الأمر مفاجئًا لأننا كنا اتفقنا على حلّ مختلف عند بلوغه سنّ الثامنة عشرة، المثير للدهشة أن وكيل أعماله أخبرنا بأنه لا يستطيع الالتزام بما اتفقنا عليه»

وأوضح لابورتا أن برشلونة قادر على تغيير الوضع كما عُرض عليه، في إشارة منه إلى إمكانية الحصول على ما يصل إلى 8.5 مليون يورو مقابل درو من سان جيرمان، بدلًا من المبلغ المنصوص عليه في بند فسخ العقد.

ويستعد لاعب الوسط البالغ 18 عامًا للانضمام إلى بطل فرنسا، وأفادت وسائل إعلام محلية أن النادي الباريسي سيدفع لبرشلونة مبلغًا يزيد قليلًا عن قيمة الشرط الجزائي البالغة 7 ملايين دولار «6 ملايين يورو» كبادرة حسن نية.

وانضم درو، المنحدر من جاليسيا شمال غرب إسبانيا، إلى أكاديمية «لا ماسيا» للشباب التابعة لبرشلونة عام 2022، وشارك منذ ذلك الحين في 8 مباريات مع الفريق الأول.

وفي وقت سابق من يناير الجاري، أعرب الألماني هانزي فليك، مدرب برشلونة، عن خيبة أمله من رحيل درو الوشيك، بعدما منحه فرصة المشاركة مع الفريق الأول في سبتمبر 2025، مضيفًا :«ما أود قوله للاعبين الشباب من أكاديمية «لا ماسيا» هو أننا برشلونة، وأحد أفضل الفرق في العالم، نمنحهم فرصة التدرب معنا، والنمو يوميًا مع أفضل لاعبي العالم، نوفر لهم الفرصة، ونقدم لهم الدعم، ونؤمن بقدراتهم، ونمنحهم الثقة، إذا كنتم ترغبون باللعب لبرشلونة، فافعلوا ذلك بكل جوارحكم، هذا ما أود قوله لكل من هو معنا الآن، أو سينضم إلينا مستقبلًا، يجب أن يكون هذا هو هدفكم بنسبة 100 في المئة، هذه الألوان، يجب أن تعيشوا من أجلها، هذا ما أريد رؤيته، لا أريد أي شيء آخر».