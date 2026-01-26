تعثرات الهلال في الثاني.. لقبان ووصافة

حقق فريق الهلال الأول لكرة القدم اللقب مرتين وخسره في واحدة، في ثلاث مباريات غاب الانتصار عنه في باكورة جولات النصف الثاني من الدوري السعودي للمحترفين منذ 2008.

وتعادل الأزرق 1ـ1 مع الرياض، مساء الأحد، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن الجولة الـ 18.

ودشَّن الهلاليون مشوار النصف الثاني من دوري 10ـ2011 بالتعادل 2ـ2 مع التعاون، وأنهوا المشوار محققين اللقب برصيد 64 نقطة من 19 انتصارًا و7 تعادلات وبلا خسارة.

في موسم 17ـ2018، خسر الهلال أمام الفيحاء 1ـ2 في افتتاح الدور الثاني، لكنه حسم اللقب لصالحه برصيد 56 نقطة من 16 فوزًا و8 تعادلات وخسارتين.

وفي موسم 18ـ2019، تعادل مع الرائد 1ـ1 وأنهى الموسم ثانيًا بفارق نقطة عن البطل النصر بعد جمعه 69 نقطة من 21 انتصارًا و6 تعادلات و3 خسائر.

وتعثَّر «الأزرق»، الذي يدرّبه الإيطالي سيموني إنزاجي، بالتعادل 1ـ1 الأحد، أمام الرياض بعد 21 مباراةً متتاليةً، كسِبها جميعًا في مختلف البطولات، لكنَّه بقِي متصدرًا جدول الترتيب برصيد 45 نقطةً.

يُذكَر أن الدور الأول من الموسم الجاري لُعِب دون الجولة العاشرة، «المؤجَّلة» إلى فبراير المقبل بسبب خوض المنتخب السعودي الأول منافسات كأس العرب «فيفا» خلال ديسمبر الماضي في قطر.