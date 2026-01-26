بوكا جونيورز يفتتح الدوري بانتصار

استهل فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني الأول لكرة القدم، مشواره في الموسم الجديد من الدوري المحلي، بالفوز على ضيفه ديبورتيفو ريسترا بنتيجة 1ـ0، على ملعب «لا بومبونيرا»، الإثنين، في الجولة الافتتاحية.

وأحرز لاوتارو دي لولو، مدافع بوكا جونيورز، الهدف الوحيد في اللقاء في الدقيقة 76 من عمر المباراة، بضربة رأس مستغلًا تمريرة من لياندرو باريديس.

وبعد الهدف، تراجع لاعبو بوكا للدفاع، للحفاظ على الفوز، وهو ما تحقق لهم في النهاية ليحصدوا العلامة الكاملة في بداية مشوار الدوري.

وفي مباريات أخرى بالجولة الافتتاحية، فاز تيجري على ضيفه إستوديانتس ريو كوارتو 2ـ0، كما انتصر أرجنتينوس جونيورز على سارمينتو 1ـ0.