24 فعالية تصاحب منافسات رالي حائل

تنطلق الفعاليات المصاحبة لرالي حائل تويوتا باها الدولي 2026 في نسخته الـ 21، الثلاثاء، والتي تستمر 6 أيام في متنزه المغواة في حائل.

ويصل عدد الفعاليات المصاحبة إلى 24 فعالية تفتح أبوابها لاستقبال زوارها من الـ 03:00 عصرًا وحتى الـ 11:00 مساءً منها: فعالية السيرك العالمي الذي سيشهد عروضًا أكروباتية وبهلوانية عالمية، ومنطقة الكارتينج، التي توفر تجربة قيادة تحاكي أجواء سباقات الرالي بإجراءات سلامة عالية، وقبة تويوتا البانورامية، بعرض مرئي بتقنية 360° يجمع بين التقنية، السرعة، والصحراء، ومعرض سولافة للقهوة والشكولاتة، الذي يتاح خلاله تجارب تذوق، إضافة إلى ورش عمل تعكس روح الضيافة السعودية، ومسرح للفعاليات يحتضن عروضًا يومية تفاعلية ومحتوى ترفيهيًا عائليًا حيًّا، بمشاركة هيئة فنون الطهي، ميدان الخيل، تحدٍ لرياضات المحركات، عروض سيارات قديمة وتقنية، جولات تراثية، مسرح مفتوح للقصص، مناطق للأطفال، ومعارض ثقافية مثل «واحة الأحساء»، بجانب منطقة للألعاب التقنية، ومنطقة للمطاعم، عروض للسيارات الكلاسيكية، مدينة للألعاب الترفيهية.

ويمثل سباق رالي حائل تويوتا باها الدولي 2026 في نسخته الـ21، المقرر انطلاق منافساته رسميًا 28 يناير الجاري، والمستمرة حتى 31 من الشهر ذاته، الجولة الأولى من موسم كأس العالم لراليات «باها كروس كنتري» للاتحاد الدولي للسيارات، ويُعد الجولة الافتتاحية من كأس الشرق الأوسط «باها»، ومن بطولة السعودية للراليات الصحراوية.