النصر يجهز عبد الكريم مع المبعدين

خضع العراقي حيدر عبد الكريم، لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم الجديد، إلى تدريبات خاصة على ملعب «دار النصر»، صباح الإثنين، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن حيدر «21 عامًا»، الذي ينتظر إعلان تعاقده الرسمي مع الأصفر العاصمي، سيمثل الفريق حتى 2028، بعد توصيات البرتغالي جورجي جيسوس، على أن يخضع خلال الفترة الحالية إلى تمارين خاصة تمهيدًا لدخوله التدريبات الجماعية.

وبيّن المصدر، أن التدريبات الصباحية، شملت المبعدين من القائمة التي ستخوض مواجهة التعاون، مساء الإثنين، ضمن الجولة الـ 18 من دوري روشن السعودي، وفي مقدمتهم، البرازيليان أنجلو جابرييل، وويسلي تكسيرا، وأيمن يحيى، فيما يخضع سامي النجعي، وراغد النجار، لتدريبات تأهيلية في عيادة النادي.

وكان البرتغالي جورجي جيسوس، استدعى قائمة مكونة من 20 لاعبًا للدخول بهم في مواجهة التعاون، وهم البرازيلي بينتو، ونواف العقيدي، العائد من إيقافٍ لمباراتين، والإسباني إينيجو مارتينيز، ونواف بوشل، وسلطان الغنام، والفرنسي محمد سيماكان، ونادر الشراري، وعبد الإله العمري، وسعد الناصر، وسالم النجدي، وعبد الله الخيبري، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، وعلي الحسن، وعبد الرحمن غريب، والسنغالي ساديو ماني، والفرنسي كينجسلي كومان، والبرتغالي جواو فيليش، وهارون كمارا، ومحمد مران، والنجم كريستيانو رونالدو، قائد الفريق.

ويحتل النصر المرتبة الثالثة في قائمة دوري روشن برصيد 37 نقطةً.