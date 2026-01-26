دوري الأبطال.. نيوكاسل يتأهب قبل سان جيرمان

أعلن إيدي هاو، مدرب فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم، حالة الاستنفار القصوى بين لاعبي خط الوسط البدلاء، وذلك استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، الأربعاء المقبل.

ويعاني نيوكاسل من أزمة إصابات، تهدد مساعيه لتعطيل مفاتيح لعب حامل اللقب.

ويخوض نيوكاسل المباراة وهو في المركز السابع بالبطولة القارية، متخلفًا بفارق الأهداف فقط عن سان جيرمان، ويُعد الفوز كافيًا لعبور الفريق الإنجليزي بشكل مباشر إلى الأدوار الإقصائية.

وبدأ نيوكاسل استعداداته للمواجهة المرتقبة، وسط شكوك حول جاهزية برونو جيماريش، قائد الفريق، والبرازيلي جويلينتون، اللذين يمثلان ثلثي القوة الضاربة في خط وسط إيدي هاو الأساسي، ما يعني إمكانية منح أدوار محورية للاعبين أمثال جاكوب رامزي، وجو ويلوك، وأنتوني إيلانجا في ملعب حديقة الأمراء، والمباريات التالية.

وشارك رامزي وويلوك وإيلانجا بدلاء خلال الهزيمة أمام أستون فيلا بهدفين دون رد في جولة الدوري الإنجليزي، ونالوا إشادة هاو الذي قال عنهم: «إنهم جميعًا لاعبون كبار بالنسبة لنا ولديهم رغبة عارمة في المشاركة، ولا أشك في جودة أيّ منهم لثانية واحدة، ليس لدي أدنى شك في أنهم سيكونون مهمين للغاية في المباريات المقبلة، عندما تحين فرصتهم لاستعراض قدراتهم، والشيء الوحيد الذي يمكنهم فعله هو إبهارنا في كل مرة يلعبون فيها من خلال سلوكهم ورغبتهم والتزامهم تجاه الفريق، شعرت أنهم فعلوا ذلك تمامًا عندما دخلوا إلى أرض الملعب، وكنت سعيدًا بأدائهم، جعلونا أفضل وهذا كل ما يمكنني طلبه».

وبسؤاله عن تأثير غياب برونو جيماريش، اعترف هاو بأن الفريق افتقد تفكيره الهجومي، مضيفًا: «تخسر الكثير عندما لا يتوفر لاعب بهذا الحجم، لكن لا يمكننا الاعتماد على لاعب واحد فقط، ويتعين علينا إيجاد طريقة للفوز من دونه، لذا دعونا نأمل ألا يطول غيابه».

وغاب جيماريش عن مباراة أستون فيلا، الأحد، بسبب إصابة في الكاحل تعرض لها خلال الفوز على أيندهوفن الهولندي بثلاثة أهداف دون رد في دوري الأبطال، ليمتد السجل السلبي للفريق في غيابه، إذ لم يحقق نيوكاسل أي فوز في 9 مباريات غاب عنها في الدوري منذ انضمامه في يناير 2022، كما يفتقد الفريق للانتصارات في 11 مباراة لم يبدأها جيماريش أساسيًا.

وتمثل خسارة جيماريش وجويلينتون، الذي خرج بسبب إصابة في الفخذ مطلع الشوط الثاني أمام أستون فيلا، ضربة موجعة أمام باريس سان جيرمان، خاصة وأن الثنائي خاضا 90 دقيقة كاملة في الزيارة الأخيرة لملعب حديقة الأمراء في نوفمبر 2023.