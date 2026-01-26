ضمك يتفق مع جاري.. وينتظر الموافقة

اتفقت إدارة نادي ضمك، مع الأرجنتيني بنجامين جاري، الجناح الأيمن في فريق فاسكو دجاما البرازيلي الأول لكرة القدم، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن إدارة النادي الجنوبي رفعت اسم جاري «25 عامًا»، إلى لجنة الاستقطاب، من أجل الموافقة على التعاقد معه لمدة 6 أشهر بمبلغ 350 ألف دولار شاملة رواتبه حتى نهاية عقده.

ودشن جاري مشواره الاحترافي حينما وقع مع نادي مانشستر سيتي تحت 18 عامًا في موسم 2017، وصعد حتى وصل إلى فريق تحت 23 عامًا.

وفي 2020 عاد إلى بلاده، ووقع مع راسينج كلوب، وفي 2022 تعاقد مع هوراكان الأرجنتيني قبل أن يعود إلى راسينج كلوب الذي باع عقده إلى سامراء الروسي في 2023.

وفي 20 فبراير الماضي وقع مع نادي فاسكو دجاما البرازيلي.

وتبلغ القيمة السوقية للاعب 4 ملايين يورو، وفقًا لموقع «ترانسفير ماركت».

ولعب مع فاسكو دجاما، 22 مباراة، ولم يسجل وصنع هدفًا واحدًا.

وحصل نادي ضمك على شهادة الكفاءة المالية لأنشطة كرة القدم، وفق الحساب الرسمي للنادي عبر منصة «إكس»، في 11 يناير الجاري.