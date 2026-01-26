يايسله: لست أحمقا.. وجالينيو جاهز

أوضح الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، أنه يحتاج بعض الساعات، للاطلاع على أكثر النواحي التدريبية لجميع اللاعبين، من أجل حسم اختيار الأجانب الذين سيشاركون أمام الاتفاق، الأربعاء، ضمن الجولة الـ 19 من دوري روشن السعودي.

وقال يايسله خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في قاعة المؤتمرات بمقر النادي، الإثنين : «الاتفاق فريق متطور جدًا، ويقدم مستويات فنية مميزة، ونحن بحاجة إلى بعض الساعات من أجل اختيار العنصر الأجنبي الذي سيشارك في هذه المباراة».

وأضاف: «نحن بانتظار دعم جماهيرنا في هذه المواجهة، وأصبح البرازيلي جالينيو جاهزًا، وأعتقد أن تميز لاعبينا الأجانب يمنحني راحة كبيرة، ولدينا الوقت الكافي لحسم اختيار الأجانب الثمانية».

وعن استبعاد الفرنسي فالنتين أتانجانا في مواجهة نيوم الماضية قال: «أتانجانا شارك في مباريات كثيرة الموسم الجاري، وهو لاعب صغير السن وينبغي علينا إراحته للاستفادة منه بشكل أكبر».

واختتم يايسله بالحديث عن بدائل محمد سليمان وزكريا هوساوي وقال: «من الحماقة أن أجيب عن بدلاء سليمان أو زكريا، والسوق الشتوي لا يزال مفتوحًا وكل شيء وارد».