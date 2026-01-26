مذكرة تفاهم بين الأولمبية وكوريا

وقّعت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الإثنين، مذكرة تفاهم مع نظيرتها الكورية الجنوبية، بهدف تعزيز الشراكة الثنائية، من خلال التنسيق في المحافل القارية والدولية، وتبادل الخبرات، وفق بيان الأولى عبر منصة «إكس».

وقد وقع مذكرة التفاهم عن الجانب السعودي عبد العزيز باعشن الرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ومن الجانب الكوري ريو سيونج مين، رئيس اللجنة الرياضية والأولمبية الكورية.

وتشمل المذكرة، التفاهم في عدد من المجالات من بينها الاستدامة الرياضية، والتعليم الأولمبي، والطب الرياضي، ومكافحة المنشطات، والرياضة للجميع، بما يسهم في توطيد العلاقات المؤسسية، وتبادل الزيارات، وتعزيز العمل المشترك في مجال الرياضات الشتوية.