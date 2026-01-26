العقيل يخطف ذهبية «الووشو كونج فو»

تُوِّج اللاعب سعود العقيل بطلًا للسعودية لعام 2026 في رياضة «الووشو كونج فو»، خلال البطولة المنظمة في الرياض، العاصمة، بمشاركة لاعبين من مختلف الفئات العمرية، في حدث عكس تنامي حضور اللعبة على الساحة الرياضية المحلية.

وحسبما أوضحه البيان الصحافي، الإثنين، حقق العقيل المركز الأول في وزن 48 كجم، بأداء قوي ومستوى فني لافت، أكد من خلاله تفوقه واستحقاقه للقب.

ويأتي تنظيم البطولة ضمن الجهود المتواصلة لتطوير رياضة «الووشو كونج فو» في السعودية، وتوسيع قاعدة ممارسيها، ودعم المواهب الوطنية، بما يسهم في إعداد لاعبين قادرين على تمثيل السعودية في المحافل الإقليمية والدولية.

كما يواكب ذلك استمرار السعودية في تعزيز حضورها الرياضي عبر استضافة البطولات والفعاليات المحلية والدولية لمختلف الألعاب، وتوفير بيئة تنظيمية متكاملة تعكس اهتمامها بتنويع الرياضات، ودعم الاحتراف، وترسيخ مكانتها وجهةً رائدةً لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى.