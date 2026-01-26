النخبة يشاركون في ماراثون الرياض الدولي 2026

أعلن مهرجان ماراثون الرياض الدولي 2026 عن مشاركة مجموعة من رياضيي النخبة العالميين، وعدد من حملة الأرقام القياسية أبطال العالم، في النسخة الخامسة من الماراثون، وسط جاهزية تنظيمية متكاملة، ودعم واسع من الشركاء والرعاة.

وحسبما أوضحه بيان المهرجان الصحافي، الإثنين، تتواصل الاستعدادات لانطلاق المهرجان المنظم في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، على مدى 4 أيام من 28–31 يناير الجاري.

ويشهد الماراثون مشاركة لافتة لكوكبة من رياضيي النخبة العالميين وحملة الأرقام القياسية في سباقات الماراثون المختلفة، يتقدمهم بطلة العالم الإثيوبية جوتيتوم جبرسلاسي، إلى جانب أسماء أخرى أبرزها، الإثيوبية جولومي تشالا، والكينيتان رائيل كينيارا وفلومينا تشيبكياتش.

وعلى مستوى الرجال، يحضر في الماراثون عداؤون من الطراز الأول، أبرزهم المغربي عثمان القُمري، والبحريني أويكي أياليو، والإثيوبي أسيفا تيفيرا.

ولا يغيب التمثيل العالمي عن بقية السباقات، إذ يشارك عدد من رياضيي النخبة أبطال نصف الماراثون من بينهم الكينية جريس لويباخ والإثيوبية ألمتشيهاي زِرهون، ومن سباق الرجال يبرز أسماء الكيني فينسنت كيمايو والإثيوبي تسيجاي كيدانو، إضافة إلى حضور الرياضيين المحترفين في بقية السباقات، ما يعكس المكانة الدولية التي بلغها ماراثون الرياض بوصفه سباقًا معتمدًا من الاتحاد الدولي لألعاب القوى ومصنفًا ضمن سباقات النخبة «Elite Road Race».

ويأتي المهرجان كثمرة تعاون استراتيجي بين الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، وعدد من الشركاء الحكوميين، في مقدمتهم رؤية السعودية 2030 ووزارة الرياضة، وبالتنسيق مع اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والاتحاد السعودي لألعاب القوى، والمركز الوطني للفعاليات، وأمانة منطقة الرياض، بما يعكس التكامل المؤسسي في تنظيم الحدث وفق أعلى المعايير.

ويحظى مهرجان ماراثون الرياض 2026 بدعم منظومة متكاملة من الشركاء والرعاة، إذ يبرز البنك الأول كشريك مقدّم للحدث، إلى جانب نخبة من الشركاء الاستراتيجيين الذين يشملون، «أسيكس، والتعاونية، وجاهز، وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وقطار الرياض، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، وروح السعودية، ومياه نوفا كشريك للمياه».

وينظم سباقا 5 و10 كم بالكامل داخل شوارع حرم الجامعة، بينما تمتد مسارات سباقي 21 و42 كم خارج أسوارها، مرورًا بعدد من الطرق الرئيسية في شمال الرياض، تشمل أجزاء من طريق الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز، وطريق أنس بن مالك، وطريق أبي بكر الصديق الفرعي، وطريق عثمان بن عفان، وطريق الثمامة، على أن تكون نقطة النهاية لكافة السباقات داخل الجامعة.

وحصل الماراثون على اعتماد الاتحاد الدولي لألعاب القوى «World Athletics» كسباق نخبة للطرق للنسخة الخامسة تواليًا، بمشاركة عدّائين من 125 دولة، إلى جانب أندية محلية ومشاركين من مختلف الأعمار ومستويات اللياقة.

ويشهد مهرجان ماراثون الرياض الدولي 2026 برنامجًا متنوعًا من الفعاليات المصاحبة، يشمل عروضًا موسيقية حية، وفقرات استعراضية، وأنشطة ثقافية وتراثية، وتجارب تفاعلية تناسب جميع الفئات العمرية، تنظم داخل قرية السباق ومناطق التجمع، فيما تُختتم أيام المهرجان بإقامة سباقات الماراثون ضمن أربع فئات رئيسية، الماراثون الكامل «42 كم»، ونصف الماراثون «21 كم»، وسباق 10 كم، وسباق 5 كم المخصص للعائلات والمبتدئين.

ويؤكد مهرجان ماراثون الرياض الدولي 2026، بتنظيم الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، ومن خلال هذا التكامل بين الجهات المنظمة والشركاء والرعاة، مكانته كأحد أبرز الأحداث الرياضية المجتمعية في السعودية، مقدّمًا نموذجًا متطورًا لتنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، يجمع بين الاحترافية والتجربة الإنسانية، ويعكس تطور منظومة الرياضة المجتمعية في الرياض.