رسميا.. الخلود يتعاقد مع موهبة مانشستر يونايتد

أعلن نادي الخلود، الإثنين، تعاقده رسميًا مع الجناح الإنجليزي الشاب آدم بيري حتى صيف 2028، قادمًا من نوتنجهام فوريست في بلاده.

وأشار النادي إلى تعاقده مع اللاعب لتدعيم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم، لافتًا إلى توقيعه لمدة موسمين ونصف الموسم.

وعبر مقطع فيديو نشره النادي، كشف الإنجليزي عن تحدثه، قبل التوقيع، مع مواطنه جون باكلي، لاعب وسط الفريق، الذي أشاد بالخلود، وبمدينة الرس، وباللاعبين، وروح العائلة التي يتمتعون بها.

وأفصح عن تحدثه أيضًا مع مواطنه الآخر ديس باكينجهام، مدرب الفريق، الذي أقنعه بطريقة وأسلوب اللعب، معبرًا عن سعادته بما لقيه من ترحاب في النادي.

وانضم بيري منذ وقت مبكر إلى الفئات السنية لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، ثمّ غادره في 2024 والتحق بفريق الشباب لنوتنجهام فوريست، قبل الانتقال إلى الخلود.

ويلعب الصاعد البالغ من العمر 20 عامًا في مركز لاعب الوسط الهجومي وعلى الطرفين الأيسر والأيمن، وهو من مواليد 2006.