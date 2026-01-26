بـ 13 مليونا.. بشكتاش ينهي صفقة أبراهام

انتقل المهاجم الإنجليزي تامي أبراهام بشكل نهائي إلى فريق بشكتاش التركي الأول لكرة القدم، بعدما لعب معارًا من روما الإيطالي منذ أغسطس الماضي.

وأوضح بشكتاش في بيان، الثلاثاء، أن الصفقة ستكلف 13 مليون يورو رسوم انتقال للاعبه، الذي مثّله في 26 مباراة، سجل خلالها 13 هدفًا وصنع ثلاثة.

وانضم أبراهام، الذي خاض 11 مباراة دولية مع منتخب «الأسود الثلاثة»، وسجل ثلاثة أهداف، إلى روما في صيف 2021، قادمًا من تشيلسي، مقابل أكثر من 40 مليون يورو.

وأُعير المهاجم، البالغ 28 عامًا، إلى ميلان الإيطالي في موسم 2024ـ2025، قبل أن يستقر في بشكتاش، الذي يحتل المركز الخامس في الدوري برصيد 32 نقطة، متأخرًا بـ 14 عن غلطة سراي المتصدر.