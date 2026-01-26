5 جلسات تناقش مستقبل الرياضة في منتدى الإعلام 2026

يضم منتدى الإعلام السعودي خمس جلسات رياضية، ضمن فعالياته التي تنظم خلال الفترة من 2 إلى 4 فبراير المقبل، عبر عدد من المنصات الحوارية، في إطار اهتمام المنتدى بمناقشة تحولات الإعلام الرياضي ومستقبل صناعة المحتوى، وبناء الجماهير، وصعود الألعاب الإلكترونية كأحد محركات قطاع الإعلام والترفيه عالميًا.

وتناقش الجلسة الأولى التي تنظم، الإثنين، في منصة القادة عند الـ 06:35 مساءً بعنوان «العصر العالمي للألعاب ـ كيف أصبحت الجبهة الجديدة لقطاع الإعلام والترفيه؟» صعود صناعة الألعاب الإلكترونية كقوة إعلامية وترفيهية مؤثرة، وتحولها إلى علامات تجارية عالمية تتجاوز الحدود الجغرافية، إضافة إلى الابتكار في تطوير تجارب الألعاب والقوة الاقتصادية المتنامية لهذا القطاع، بمشاركة كارين ستار، نائبة رئيس التسويق والعلامة التجارية والإبداع في أكتيفجن بابليشنج، وشيلي ويليامز، نائب رئيس المبيعات في «فورمولا1» آركيد، ومارسيلو تفاريس الرئيس التنفيذي ومؤسس معرض برازيليا قيمز شو، وتدير الجلسة جايل ديكي، الرئيس التنفيذي والمنتج التنفيذي في Gamer World News وCrazytown Intl.

وتضم الجلسة الثانية التي تعقد، الثلاثاء، عند الـ 10:00 صباحًا بعنوان «في عالم الرياضة: كيف تبحث عن مصادرك المميزة؟» حديثًا حول آليات الوصول إلى مصادر موثوقة ومتنوعة في المجال الرياضي، ومعايير تقييمها وبناء شبكة مصادر شخصية، ويقدّمها بن جاكوبس، مراسل الشأن السعودي لدى هيئة الإذاعة البريطانية «توك سبورت»، ومعلّق في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومراسل أول لكرة القدم في منصة «جيف مي سبورت».

وتتناول الجلسة التي تليها وتحديدًا في الـ 10:40 صباح الثلاثاء بعنوان «الإعلام الرياضي المعاد ابتكاره: تحقيق الدخل من الحقوق وبناء مجتمعات جماهيرية عالمية» التحول الرقمي في الإعلام الرياضي، وتعظيم قيمة الحقوق الإعلامية، ونماذج مبتكرة لتحقيق الدخل من المحتوى، وبناء مجتمعات جماهيرية عالية التفاعل عبر المنصات الرقمية، بمشاركة عبد الرحمن أبو مالح، الرئيس التنفيذي لشركة «ثمانية».

كما تضم الجلسة الرابعة بعنوان «الجمهور من متلقٍ إلى صانع محتوى» التي تنظم الإثنين، في الـ 03:50 مساءً نقاشًا حول التحول من الإعلام ذي الاتجاه الواحد إلى الإعلام التفاعلي، ودور الجمهور في صناعة المحتوى وتحويل التفاعل إلى قيمة استراتيجية للمؤسسات الإعلامية، إضافة إلى التحديات الأخلاقية والمهنية المصاحبة لهذا التحول، بمشاركة باتريك رزق، رئيس «ميتا» في السعودية، وكارينا مهنا، رئيس قسم العربي في وكالة سبوتنيك، وأنابيل ديوار، رئيس قسم شراكات العلامات التجارية، أوروبا في منصة «تويتش»، فيما تدير الجلسة آية النابلسي، منتجة إبداعية وثقافية في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي «إثراء».

وتختتم فعاليات الجلسات الرياضية في المنتدى بالجلسة الخامسة بعنوان «بناء محتوى رياضي رقمي يستهوي جيل Z» في اليوم الثالث عند الـ 11:45 صباحًا التي تناقش أساليب جذب الجيل الرقمي، وتصميم محتوى تفاعلي يتماشى مع اهتمامات الشباب، واستخدام المنصات الرقمية لقياس أثر المحتوى وتعزيز تفاعل الجمهور، بمشاركة طلحة أحمد، محلل كرة قدم وصانع محتوى، وخالد الشنيف، مقدم برامج رياضية في القناة السعودية، وعلاء شاهين صالحة، المدير التنفيذي لأكاديمية المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام لتطوير المحتوى والمشرف على تطبيق «قوتا»، وطلال ال الشيخ مدير كرة القدم في نادي الشباب ، ويدير الجلسة د. عبد الله العضيبي مقدم البرامج الرياضية.

يذكر أن منتدى الإعلام في نسخته الماضية شهد حضور أكثر من 52 ألف زائر حضروا أكثر من 120 جلسة وورشة عمل قدمها 250 متحدثًا وخبيرًا في عدد من المجالات المختلفة وسط حضور أكثر من 400 ضيف دولي.