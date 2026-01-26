الثلاثاء.. انطلاق النسخة السادسة من طواف العلا

تنطلق الثلاثاء منافسات طواف العُلا في نسخته السادسة، الذي تستضيفه محافظة العُلا التاريخية حتى السبت المقبل، وسط مشاركة نخبة الفرق العالمية في رياضة الدراجات، علاوة على المنتخب السعودي للعبة، بتنظيم من الاتحاد السعودي للدراجات، وبالتعاون مع منظمة ASO، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، وبإشراف وزارة الرياضة.

وأعلنت اللجنة المنظمة خلال المؤتمر الصحافي، الذي نظم في العاصمة الرياض، بداية يناير الجاري، عن ترقية طواف العُلا إلى الفئة الثانية «UCI ProSeries– 2.Pro»، ليكون ضمن الفئة الثانية لأهم سباقات الدراجات الاحترافية عالميًا.

وتبدأ منافسات طواف العلا، الذي تبلغ مسافته الإجمالية 800 كيلو متر، من مضمار سباق الهجن، الذي يعد نقطة الانطلاق والعودة في اليوم الأول من البطولة وبمسافة تمتد لـ 158 كيلومترًا، وتليها المرحلة الثانية، الأربعاء، التي ستنظم في محطة قطار المنشية بمسافة تبلغ 152 كيلومترًا.

وتستمر المنافسات في ثالث أيام الحدث، الخميس المقبل، بانطلاقة المتسابقين من المتنزه الشتوي وصولًا إلى بئر جيدة جبل ويركة، لمسافة تمتد لـ 142 كيلومترًا، على أن يبدأ المتنافسون في اليوم الرابع من المتنزه الشتوي إلى منطقة الحِجر، بمسافة تبلغ 184 كيلومترًا، ليختتم السباق بالمرحلة الخامسة والنهائية، السبت المقبل، بداية من البلدة القديمة بالعُلا إلى مطل حرة عويرض، وبمسافة إجمالية تبلغ 164 كيلومترًا.

ويجسد طواف العُلا، الذي ينظم للمرة السادسة، مكانة السعودية الريادية وقدرتها على استضافة أبرز وأهم الأحداث الرياضية كل عام، بحضور أبرز النجوم العالميين في كل الألعاب، كما يرسخ السباق قيمة العُلا التاريخية والحضارية، من خلال ما تملكه من طبيعة تمنح الرياضيين والرياضيات من مختلف دول العالم تجربة استثنائية وخوض أهم وأبرز الفعاليات الدولية.