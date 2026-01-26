قبل الإقصاء الأوروبي.. بازل يراجع حساباته ويقيل المدرب

أقال نادي بازل السويسري، لودوفيك ماجنين، مدرب فريقه الأول لكرة القدم، قبل ثلاثة أيام من مباراة حاسمة في الجولة الأخيرة من الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

وأقيل ماجنين عقب يوم واحد من الفوز المثير على زيوريخ بنتيجة 4 ـ 3 بعد هدف في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع سجله اللاعب المخضرم، شيردان شاكيري، ليكمل الهاتريك.

وكانت الخسارة 1 ـ 3 أمام سالزبورج النمساوي الخميس الماضي في الدوري الأوروبي وراء إقالة الظهير الأيسر السويسري السابق بعد سبعة أشهر فقط من توليه المسؤولية.

وأوضح بازل في بيان رسمي أن تراجع مستوى الفريق وعدم تحسن النتائج بعد العطلة الشتوية وراء هذا القرار، فيما لم يتم الكشف عن خليفته.

وقال دانيال ستوكي المدير الرياضي: «خلال الأسابيع والأشهر التي سبقت العطلة الشتوية، شعرنا بتراجع أدائنا، ولم نعد نقدم الثبات المطلوب على أرض الملعب لتحقيق أهدافنا الطموحة. لم ترقَ المباريات الثلاث الأولى من العام الجديد لتوقعات الإدارة الرياضية، بما فيها التعادل على ملعبنا أمام سيون، وقبل كل شيء، الأداء المخيب للآمال في سالزبورج، إذ لم يتحقق التحسن المأمول على الرغم من فترة الإعداد الجيدة للموسم. لا يزال بإمكاننا تحقيق بعض أهدافنا. لهذا السبب، قررنا اتخاذ هذه الخطوة، التي لم تكن سهلة على الإطلاق».

وكان ماجنين بدأ مسيرته التدريبية في يناير 2013 بأكاديمية شباب نادي زيوريخ، قبل أن يصبح مدربًا للفريق الأول بعد خمسة أعوام بعد فترة ستة أشهر أمضاها في النمسا بدءًا من يناير 2022، تولى خلالها تدريب ألتاخ متذيل الترتيب ونجح في ضمان بقائه، ثم عاد إلى سويسرا وانضم إلى لوزان سبورت، قبل رحلته الأخيرة إلى بازل.

وبصفته لاعبًا مثّل منتخب سويسرا في 62 مباراة، وشارك في يورو 2004 و2008، ومونديالي 2006، 2010. وتوج بلقب الدوري الألماني مع فيردر بريمن 2004 وشتوتجارت 2007.

ويحتل بازل المركز الرابع في الدوري السويسري، متأخرًا بفارق 10 نقاط عن ثون، متصدر جدول الترتيب. أما في الدوري الأوروبي فيتأخر في المركز الـ 27 من أصل 36 فريقَا

قبل استضافة فيكتوريا بلزن التشيكي، الخميس، حيث يحتاج للفوز إضافة إلى انتظار نتائج باقي المباريات للتأهل لقرعة الأدوار الإقصائية التي ستسحب الجمعة.