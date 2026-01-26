النصر يبقي بينتو أساسيا.. وعودة ماني

حافظ البرازيلي بينتو ماتيوس، حارس المرمى، على مكانه في التشكيل الأساسي لفريق النصر الأول لكرة القدم، على الرغم من انتهاء إيقاف نواف العقيدي وعودته إلى قوائم «الأصفر».

ويبدأ بينتو مباراة التعاون، مساء الإثنين، في الرياض ضمن الجولة الـ 18 من دوري روشن السعودي، ويجلس العقيدي، الذي أوقف مباراتين بسبب بطاقة حمراء، على مقاعد الاحتياط.

واختار البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الفريق، مواجهة التعاون، على ملعب «الأول بارك»، بخط دفاع مؤلف من الظهيرين سلطان الغنام، وسعد الناصر، لاعب «السكري» السابق، والمدافعَين الفرنسي محمد سيماكان والإسباني إينيجو مارتينيز.

ويشكّل الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، وعبد الله الخيبري، ثنائية الوسط في ظل إبعاد البرازيلي أنجيلو جابرييل عن قائمة المباراة، للاعتماد على ثمانية أجانب آخرين.

ويقود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خط الهجوم الرباعي، الذي يشمل مواطنه جواو فيليش، حلقة الوصل بين الوسط والمقدمة، والجناحين الفرنسي كينجسلي كومان، والسنغالي ساديو ماني، العائد من المشاركة في كأس أمم إفريقيا، التي تُوِّج بها مع منتخب بلاده.

وإلى جوار جيسوس، يجلس تسعة لاعبين، بينهم المدافع عبد الإله العمري، الذي تعافى من إصابته الأخيرة، والجناح عبد الرحمن غريب، والمهاجم هارون كمارا، وعلي الحسن، لاعب الوسط.

وبعد طرده أمام الهلال في ديربي الرياض، ضمن الجولة الـ 15، غاب العقيدي عن مباراتي الشباب وضمك في الجولتين التاليتين. وبسبب تمثيله السنغال، ابتعد ماني عن آخر 8 مباريات لفريقه.

وخسِر النصر 1ـ3 من الهلال، وفاز 3ـ2 على الشباب و2ـ1 أمام ضمك، وحلّ في المركز الثاني، بـ 37 نقطة، قبل انطلاق أولى جولات الدور الثاني من «روشن».