ثلاثة تغييرات في الأخدود أمام الاتحاد

طرأت ثلاثة تغييرات على تشكيل فريق الأخدود الأول لكرة القدم في مواجهته مع الاتحاد، الإثنين، ضمن الجولة الـ 18 من دوري روشن السعودي، مقارنة بالأسماء التي بدأت اللقاء الماضي أمام الرياض.

ويغيب البرازيلي بيتروس أراوخو، لاعب الوسط، لتراكم الإنذارات، والنرويجي توكماك تشول نجوين، الجناح الأيسر، بسبب عقوبة الطرد، كما خرج المدافع محمد أبو عبد من القائمة.

وبدأ اللاعبون الثلاثة المباراة الماضية، فيما يغيبون أمام الاتحاد، ويشارك بدلًا منهم إبراهيم عشي، الظهير الأيمن، ونايف عسيري، قلب الدفاع، وعلي السالم، الظهير الأيسر.

ويبدأ الأخدود المباراة بالبرازيلي صامويل برتغال، حارس المرمى، وأمامه خماسي الدفاع من اليمين إلى اليسار إبراهيم عشي، وسعيد الربيعي، ونايف عسيري، والألماني كوراي جونتر، وعلي السالم.

وفي الوسط يلعب الكولومبي خوان بيدروزا مع الألماني جوخان جول، ويتمركز الكاميروني كريستيان باسوجوج والتركي بوراك إنجي على الطرفين، فيما يقف صالح آل عباس مهاجمًا وحيدًا.

ومن الوارد تغير توزيع تلك الأسماء على أرض الملعب، وهذا ما سيتضح مع انطلاق اللقاء.

ويجلس على مقاعد البدلاء تسعة أسماء، بينهم الأرجنتيني ماتيو بوريل، لاعب الوسط المعار من الاتحاد.

وتعادل الأخدود في المباراة الماضية مع الرياض 2ـ2، وقبلها خسر من الخليج 1ـ4، فيما يعود انتصاره الأخير إلى الجولة 15، حين هزم الخلود بهدف دون رد.