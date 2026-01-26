التعاون يزيد المدافعين أمام النصر

يواجه فريق التعاون الأول لكرة القدم مضيفه النصر، مساء الإثنين على ملعب «الأول بارك»، بثلاثة قلوب دفاع، على حساب الخط الأمامي.

ويبدأ البرازيلي بيريكليس شاموسكا، مدرب التعاون، المباراة، المنتمية إلى الجولة الـ 18 من دوري روشن السعودي، بالبرازيلي مايلسون دوس سانتوس في حراسة المرمى، ومحمد الدوسري، ووليد الأحمد، ومتعب المفرج، قلوب الدفاع، والظهيرين محمد محزري ومشعل العلائلي، والبرازيلي فيكتور هوجو، والمغربي أشرف المهديوي، والفرنسي أنجيلو فولجيني، ثلاثي الوسط، والمهاجمَين محمد العقل، والكولومبي روجير مارتينيز.

ولعِب شاموسكا المباراتين الماضيتين، أمام الرياض والحزم، بقلبَي دفاع، ويكرر أمام النصر ما فعله ضد الأهلي، في الجولة الـ 15، بالاعتماد على ثلاثة لاعبين في عمق الخط الخلفي.

وقبل الجولة الـ 18، أولى جولات الدور الثاني، كان التعاون في المركز الخامس برصيد 35 نقطة.