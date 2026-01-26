الريال يجهز روديجر وأرنولد

شارك الألماني أنطونيو روديجر، قلب الدفاع، والإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، الظهير الأيمن، في الحصة التدريبية لفريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، الإثنين، قبل مواجهة بنفيكا البرتغالي ضمن الجولة الأخيرة لدور المجموعة الموحَّدة من دوري أبطال أوروبا.

ومن المستبعد مشاركة اللاعبَين في هذه المباراة، لكنْ من المرجَّح أن يتم ضمهما لقائمة لقاء رايو فاليكانو، الأحد المقبل، أو بحدٍّ أقصى لقاء فالنسيا خلال أسبوعين، حسبَ صحيفة «ماركا».

في حين، أكمل المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، والإسباني ألفارو كاريراس، المدافع الأيسر، تدريباتٍ فرديةً، ومن المقرَّر أن يتم تجهيزهما لمباراة بنفيكا.

ويواصل البرازيلي إيدر ميليتاو والفرنسي فيرلان ميندي، ثنائي الدفاع، برنامجهما التأهيلي للتعافي من إصابتهما حيث أدى الأولى تدريباتٍ في صالة الألعاب الرياضية، فيما نفذ الثاني جملًا فرديةً في الملعب.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في المجموعة الموحَّدة لدوري الأبطال بـ 15 نقطةً بفارق ست نقاطٍ عن أرسنال الإنجليزي، وثلاثٍ عن بايرن ميونيخ الألماني «الثاني» اللذين ضمنا تأهلهما إلى ثمن النهائي في الجولة الماضية.