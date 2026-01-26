«أستراليا المفتوحة».. جيسيكا تطيح بحاملة اللقب

أطاحت الأمريكية جيسيكا بيجولا بمواطنتها ماديسون كيز، حاملة اللقب، من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، الإثنين، بينما أصبحت أماندا أنيسيموفا ​رابع أمريكيةٍ تبلغ دور الثمانية بعد فوزها على الصينية وانج سينيو.

وتتطلَّع إيلينا ريباكينا للبناء على النهاية القوية لعام 2025 بعد أن رفعت كأس البطولة الختامية لموسم تنس السيدات بفوزها على البلجيكية إليسه ميرتنز 6ـ1 و6ـ3 مع اقتراب مقياس الإجهاد الحراري للبطولة من ذروته.

واستمتعت بيجولا بأفضل أجواءٍ في اليوم، وتجاهلت عرض الطيران في يوم أستراليا خلال مباراتها أمام كيز، لتبلغ دور الثمانية بفوزها 6ـ3 و6ـ4، وتواصل ‌مسيرتها نحو لقبها الأول في البطولات الكبرى.

وبدأت اللاعبة الأمريكية «31 ‌عامًا» ⁠المباراة ​بقوةٍ على ‌ملعب رود ليفر أرينا، ولم تفقد زخمها إلا فترةً وجيزةً في بدايتها قبل أن تحسم الفوز لصالحها.