الفيصلي يقسو على العربي بثلاثية.. والرائد والزلفي يعودان بالتعادل

عاد فريق الفيصلي الأول لكرة القدم إلى طريق الانتصارات بعد تغلبه، الإثنين، بثلاثية نظيفة على مضيفه العربي، فيما خيم التعادل 1ـ1 و2ـ2 على مواجهتي الباطن والرائد، والجبيل والزلفي لحساب الجولة الـ 19 لدوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وفي المباراة الأولى، سجل أهداف الفيصلي مهاجموه صالح الرحماني «9»، والقائد المولدوفي لوفانور هنريكي «44»، والهندوراسي روميل كيوتو «46».

وكان الفيصلي خسر مواجهة الجولة الماضية أمام أبها المتصدر، لكنه نجح في تصحيح مساره على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة بثلاثية نظيفة رفعت رصيده إلى 29 نقطة في المركز السابع.

أما العربي، فبسقوطه السابع تواليًا والـ 12 إجمالًا، فتجمد عند المركز الـ 16 المؤدي إلى الهبوط بـ 13 نقطة. وكان آخر فوز للفريق يعود إلى الجولة الـ 12 عندما تغلب على الباطن بهدف دون رد.

وفي حفر الباطن فرط الباطن، متذيل الترتيب، في تسجيل فوزه الأول الموسم الجاري، وسجل التعادل الخامس أمام ضيفه الرائد بهدف لمثله.

أنهى الباطن الشوط الأول متقدمًا بهدف الجناح المالي الدولي عبد الله ديابي «36»، وأدرك الرائد التعادل عن طريق بيساو زينهو جاتو، مهاجم غينيا، «73».

ورفع الباطن رصيده إلى خمس نقاط، بالمركز الـ 18 والأخير، بينما وصل الرائد إلى النقطة 28 بالمركز الثامن بفارق الأهداف عن جدة، الذي تنتظره مباراة أمام مضيفه الوحدة، الثلاثاء.

وعلى ملعب مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز في القطيف انتهت مباراة الجبيل وضيفه الزلفي بالتعادل 2ـ2.

وهذا التعادل الثالث تواليًا للجبيل «2ـ2 العدالة» و«1ـ1 الوحدة» بعد الخسارة أمام العلا بثلاثية نظيفة في الجولة الـ 16، ليرفع رصيده إلى ثماني نقاط من فوز وخمسة تعادلات، بالمركز الـ 17 قبل الأخير، مع مباراة مؤجلة.

أما الزلفي، الذي وصل ملعب المباراة منتشيًا بالفوز على الجندل بهدف دون، فرفع رصيده إلى 19 نقطة بالمركز الـ 13، من أربعة انتصارات وسبعة تعادلات، ولديه أيضًا مباراة مؤجلة.

سجل الجبيل هدفيه عن طريق مهاجميه عيسى خليل، من ركلة جزاء «13»، ومحمد الشمري «42». أما الزلفي فزار الشباك بواسطة الغامبي حمزة باري، لاعب الوسط «40»، والجناح البرازيلي ليو تيليكا «64».