«وننسى اللي كان» يؤجل عرض «خلي بالك من نفسك»

فرضت الارتباطات الدرامية داخل بلاتوهات التصوير استعدادًا لشهر رمضان المبارك 2026 تغييرات مفاجئة على خريطة السينما، حيث قرر المخرج معتز التوني تأجيل تصوير فيلمه الجديد «خلي بالك من نفسك» إلى ما بعد إجازة عيد الفطر.

وجاءت الخطوة التي أقدم عليها المخرج المصري، بسبب الانشغال المكثف للمثلة ياسمين عبد العزيز بتصوير مسلسلها الرمضاني الجديد «وننسى اللي كان» المكون من 30 حلقة، حيث تحضر حاليًا بشكل شبه دائم داخل مواقع التصوير للحاق بالسباق الدرامي، مما جعل من الصعب التوفيق بين جدول تصوير المسلسل والفيلم في آن واحد.

وعلمت «الرياضية» من مصدر خاص أن العمل الذي يجمع بين الكوميديا والأكشن في إطار مبتكر، كان قد انطلق تصويره في منتصف نوفمبر الماضي، وتم الانتهاء بالفعل من تصوير أكثر من 60 بالمئة من مشاهده.

وكان من المقرر استكمال العمل لعرضه في موسم عيد الفطر المقبل، إلا أن ضيق الوقت دفع جهة الإنتاج والمخرج لاتخاذ قرار التأجيل لموسم الصيف، مع تحديد الأسبوع الأخير من شهر مارس موعدًا مبدئيًا لاستئناف التصوير.

ويمثل هذا الفيلم حدثًا فنيًا بارزًا كونه يعيد الشراكة الفنية بين النجمين أحمد السقا وياسمين عبد العزيز بعد غياب استمر لأكثر من 22 عامًا منذ عملهما الشهير في مسرحية «كده أوكيه».

وأكدت المصادر أن الكواليس شهدت حماسًا كبيرًا، خاصة مع إصرار ياسمين على أداء مشاهد الأكشن الصعبة بنفسها دون الاستعانة بـ «دوبلير».

يذكر أن فيلم «خلي بالك من نفسك» من إنتاج شركة «سينرجي بلس»، وتأليف شريف الليثي، ويشارك في بطولته بجانب ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا، لبلبة، ومحمد رضوان، ومصطفى أبو سريع، إلى جانب عدد من الممثلين الأجانب وضيوف الشرف.