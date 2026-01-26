22 هدفا عكسيا.. والنصر بين الأكثر استفادة

تساوى فريق النصر الأول لكرة القدم مع الفرق الستة الأكثر استفادةً من الأهداف العكسية في الموسم الجاري من دوري روشن السعودي، بعدما سجَّل له محمد الدوسري، مدافع التعاون، هدفًا عكسيًا، حسم مواجهة الفريقين مساء الإثنين ضمن الجولة الـ 18.

وأسفرت المباراة، على ملعب «الأول بارك»، عن فوز النصر بهدف وحيد، أحرزه الدوسري، قبل نهاية الشوط الأول، رافعًا عدد الأهداف المسجَّلة بالخطأ، خلال موسم المسابقة، إلى 22، استفاد منها 15 فريقًا وأحرزها 21 لاعبًا.

ولحساب الجولة قبل الماضية، أحرز سعد بالعبيد، ظهير أيسر الشباب، هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه لمصلحة النصر.

وبعد هدف الدوسري، مدافع «السكري»، تساوى الفريق العاصمي الأصفر مع ستة فرقٍ استفاد كلٌ منها من هدفين عكسيين، على صعيد الدوري، هي الهلال، والاتحاد، والقادسية، والتعاون، والنجمة، وضمك.

ويُعدّ النيجيري ويليام إيكونج، مدافع الخلود المنتقل أخيرًا إلى الأهلي القطري، اللاعب الأكثر إحرازًا للأهداف العكسية في موسم المسابقة، بواقع هدفين.