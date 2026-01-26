موافقة عمانية على تقديم مباراة الشباب

وافق نادي النهضة العماني على تقديم موعد مباراة فريقه الأول لكرة القدم مع الشباب السعودي 24 ساعة، حسبما أفادت مصادر خاصة بـ «الرياضية».

وقبِل النهضة خوض المباراة، المنتمية إلى دوري أبطال الخليج العربي، في 10 فبراير المقبل بدلًا من 11 من الشهر ذاته، بناءً على طلبٍ من نادي الشباب، الذي تواصل مع نظيره العماني الشهر الماضي ودعاه إلى الموافقة على التقديم، بسبب ضيق الوقت قبل مباراةٍ بين فريقه والأهلي، في 13 من الشهر ذاته، ضمن الجولة الـ 22 من دوري روشن السعودي.

وينتظر الناديان موافقة اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم على الموعد الجديد.

وتعذّر تأجيل المباراة المحلية بين الأهلي والشباب نظرًا لارتباط الأول بمباراةٍ أمام شباب الأهلي الإماراتي في 16 فبراير ضمن الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ومع تبقي مباراتين على نهاية مرحلة المجموعات في دوري أبطال الخليج العربي، يمتلك الشباب، الذي يواجه النهضة في مسقط والأهلي في الرياض، ثلاث نقاط، ويقبع في المركز الرابع والأخير على مستوى المجموعة الثانية.