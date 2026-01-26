السعودية وقطر تعززان التنسيق الأولمبي

وقّعت الأكاديمية الأولمبية السعودية مذكرة تعاون مشترك مع الأكاديمية الأولمبية القطرية، بحضور الأمير فهد بن جلوي رئيس الأكاديمية، وذلك في مدينة طشقند الأوزبكية، على هامش أعمال الجمعية العمومية الـ46 للمجلس الأولمبي الآسيوي.

وتهدف مذكرة التعاون إلى تعزيز الشراكة والتنسيق بين الجانبين في مجالات العمل الأكاديمي والتدريبي والبحثي، وتطوير منظومة العمل المشترك، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الرياضية ودعم مسارات التعليم الأولمبي في البلدين.

ومثّل الأكاديمية الأولمبية السعودية خلال توقيع الاتفاقية البتول باروم المدير التنفيذي للأكاديمية، فيما مثّل الجانب القطري خليل الجابر، المدير التنفيذي للأكاديمية الأولمبية القطرية.