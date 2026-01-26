تشيلسي يقطع إعارة أنسلمينو

قطع تشيلسي الإنجليزي إعارة الأرجنتيني آرون أنسلمينو، مدافع فريقه الأول لكرة القدم، بعد مضي 6 أشهر فقط على انضمامه إلى بروسيا دورتموند الألماني.

وتأتي خطوة تشيلسي باستعادة آرون أنسلمينو في ظل أزمة دفاعية خانقة يواجهها النادي بسبب كثرة الإصابات في صفوف لاعبيه.

وأوضح دورتموند في بيان الإثنين أن تشيلسي عمد إلى تفعيل بند خاص في عقد الإعارة يقضي باستعادة اللاعب بعد مضي نصف المدة، علمًا بأن الاتفاق الأصلي كان يقضي ببقاء أنسلمينو البالغ من العمر 20 عامًا في ملعب سيجنال إيدونا بارك حتى 30 يونيو المقبل.

وخلال الفترة القصيرة التي قضاها مع دورتموند، شارك قلب الدفاع في 6 مباريات في الدوري وسجل هدفًا.

وفي حال قرر دورتموند التعاقد مع بديل لتعويض رحيل أنسلمينو، فإنه يمتلك مهلة زمنية تنتهي في الثاني من فبراير المقبل، وهو موعد إغلاق سوق الانتقالات الشتوية.