رقم قياسي.. 6 مليارات إيرادات الدوري الألماني

أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم في تقريرها الاقتصادي الصادر الإثنين، أن مسابقتي دوريي الدرجتين الأولى والثانية حققتا إيرادات إجمالية قياسية تجاوزت 6 مليارات يورو «7.14 مليار دولار».

أشار التقرير إلى أن أندية الدوريين، البالغ عددها 36، حققت إيرادات إجمالية بلغت 6.33 مليار يورو الموسم الماضي، بزيادة 7.9 في المئة وقدرها 461.2 مليون عن الموسم السابق.

وحققت أندية الدرجة الأولى الـ«بوندسليجا»، البالغ عددها 18، إيرادات بقيمة 5.12 مليار، لتتجاوز حاجز الـ 5 مليارات يورو للمرة الأولى.

وأضاف التقرير أيضًا أن عددًا أكبر من الأندية حققت نتائج إيجابية ونموًا في رأس المال مقارنة بالعام الماضي، إذ سجل 13 ناديًا من الدرجة الأولى، و15 ناديًا من الثانية أرباحًا، بينما حققت 9 و8 أندية على التوالي من الدرجتين أرباحًا الموسم قبل الماضي. كما اختتمت جميع أندية الدوري إضافة إلى 16 أخرى من الدرجة الثانية، العام برصيد إيجابي.

وبلغت الإيرادات من الضرائب والرسوم حوالي 1.7 مليار، بينما بلغ إجمالي عدد العاملين في الأندية وفروعها 64122 شخصًا، بزيادة 3.9 في المئة مقارنة بالعام المالي السابق.

وأشارت رابطة الدوري إلى رقم قياسي آخر، يتمثل في بيع 21 مليون تذكرة الموسم الماضي.