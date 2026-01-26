سوموديكا: إهدار الفرص أضاع الفوز

تحسَّر الروماني ماريوس سوموديكا، مدرب فريق الأخدود الأول لكرة القدم، على الفرص التي أضاعها لاعبوه خلال الشوط الأول أمام الاتحاد، متوقعًا فوزهم باللقاء لو كانوا استثمروها.

وبعد اللقاء الذي انتهى اتحاديًا 2ـ1، الإثنين، ضمن الجولة الـ 18 من دوري روشن السعودي، قال سوموديكا: «فخور باللاعبين لأنهم أدّوا ما عليهم، ولعبوا من القلب».

وأضاف: «نملك فريقًا شابًا وواجهنا خصمًا قويًا وهو حامل اللقب، وسنحارب حتى آخر لحظة في الدوري».

وتابع: «لو استغللنا فرصنا في الشوط الأول كنا سنفوز باللقاء، وأهنئ اللاعبين على هذا الأداء الكبير أمام نجوم الاتحاد».

وعن كثرة اعتماده على اللاعبين المحليين قال: «عملت في الرياض والقصيم، وحاليًا في نجران، وأؤمن باللاعبين السعوديين، وأتمنّى قدومهم إلى نجران، فهي مدينة جميلة، وأحب منح الفرصة دائمًا للمحليين».

وخسر الأخدود مجددًا بعد تعادل وهزيمة خلال الجولتين الماضيتين، وتجمّد رصيده عند 9 نقاط، وقبع في المركز الـ 17 وقبل الأخير.