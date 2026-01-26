شاموسكا: الوقت الضائع قليل.. ودافعنا بسبب جودة النصر

اعترض البرازيلي بيريكليس شاموسكا، مدرب فريق التعاون الأول لكرة القدم، على دقائق الوقت بديل الضائع أمام النصر، الإثنين ضمن الجولة الـ 18 من دوري روشن السعودي، مبديًا افتخاره بأداء لاعبيه، على الرغم من الخسارة 0ـ1.

وأكد شاموسكا، خلال مؤتمرٍ صحافي بعد صافرة النهاية على ملعب «الأول بارك»، توقُّعه مُسبَقًا صعوبة اللقاء بسبب جودة لاعبي النصر.

وأوضح: «بدأنا بدفاع متأخر لإحداث التوازن، أمام جودة وأداء لاعبيهم، وحافظنا على ذلك حتى إحرازهم الهدف، وبعد الدقيقة 60 عدّلنا الخطة وهاجمنا، وفعلنا ما يمكن فعله، وفخور بأداء اللاعبين».

وبدا البرازيلي راضيًا عن أداء ماجد الشمراني، حكم الساحة، وقال إن فريقه أرغم المنافس على إهدار الوقت، مستدركًا: «أعلّق على خطأ وحيد، وهو عدد دقائق الوقت بديل الضائع، احتُسِبَت 4 دقائق، في حين وصل التوقّف إلى 6 دقائق».

وقارن مدرب التعاون بين النصر وفريقه، مشيرًا إلى معاناة الثاني من نواقص واكتمال صفوف الأول، وصرّح: «أبارك للنصر فوزه، لكن هناك فروقات بيننا، حتى على مستوى ميزانية الناديين»، مؤكدًا ضرورة العودة إلى الانتصارات، بعد التعادل مع الحزم والخسارة الإثنين، فيما عدَّ غياب لاعبِين وسط المنافسات، بسبب الإصابات أو الإيقافات، أمرًا طبيعيًا.