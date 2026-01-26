كونسيساو: رسالة الجمهور وصلت.. التغيير واجب

عدَّ البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، ضعف الحضور الجماهيري في مباراة «النمور» مع الأخدود، الإثنين، بمنزلة «رسالةٍ» من المشجعين للتعبير عن عدم الرضا، مشيرًا إلى ضرورة قدوم تعزيزاتٍ جديدةٍ لتحقيق الأهداف المرجوَّة من الموسم.

وفي مؤتمرٍ صحافي، تلا اللقاء الذي انتهى اتحاديًّا 2ـ1، ضمن الجولة الـ 18 من دوري روشن السعودي، قال كونسيساو: «قدَّمنا مستوى جيدًا، لكن كان يجب علينا الظهور بصورة أفضل».

وأضاف: «سدَّدنا 19 مرةً على المرمى بزيادة كثيرًا عما سدَّده المنافس، وأهدرنا فرصًا محققةً».

وتطرق إلى ملف الانتقالات مبينًا: «تحدثت مع إدارة النادي حول ما يلزمنا لتحسين مركزنا في الدوري، والصعود لنهائي الكأس، وللأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا للنخبة، ومهما يكن سنُحدِث تغييراتٍ في الفترة المقبلة».

ودلَّل على وجود متاعبَ قائلًا: «حتى أكمل قائمة البدلاء اليوم استدعيت حارسَي مرمى، والفوز الذي حققناه مهمٌّ في ظل هذا الوضع».

وأشار إلى أفضلية ظروف الفتح الذي يواجهه في الجولة المقبلة بالقول: «خضنا مباراتنا اليوم بينما لعب الفتح أمس، ولديه فرصة راحة أطول قبل مواجهتنا معه الخميس على أرضه».

وتحدَّث عن الحضور الجماهيري الذي بلغ تعداده ثمانية آلاف و102 مشجع فقط بالقول: «جمهورنا مصدر قوتنا، ونحن بحاجة إليه دائمًا في ظل منافستنا على البطولات. هو يحاول إيصال رسالةٍ لنا، وأعده بالعمل، والجميع في النادي يعمل، وعرضنا متطلباتنا، وإذا كنت تمتلك هذا الجمهور فبكل تأكيدٍ ستتعرض للضغط».

واستعاد الاتحاد نغمة الانتصارات في الدوري بعد ثلاثة تعثراتٍ متتالية بتعادلٍ مع ضمك، وخسارتين أمام الاتفاق والقادسية على الترتيب، ورفع رصيده إلى 30 نقطةً، وأنهى الجولة سادسًا.