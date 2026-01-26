بايرن يطلق مفاوضات تجديد عقد كين

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، الإثنين، عن إطلاق مفاوضات تجديد عقد الإنجليزي هاري كين، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، لما بعد 2027.

وانضمَّ قائد منتخب «الأسود الثلاثة» إلى بطل الدوري الألماني في 2023 قادمًا من توتنام الإنجليزي، وتوهج معه سريعًا بتسجيل 119 هدفًا في 126 مباراةً بجميع المسابقات، وتُوِّج في صفوفه بأول ألقابه منذ احترافه الكرة عندما فاز بلقب الدوري الموسم الماضي، كما يتصدر قائمة هدافي البطولة في أول ثلاثة مواسم له فيها.

وأكد مسؤولو النادي الألماني مرارًا رغبتهم في بقاء كين «32 عامًا» إلى ما بعد 2027.

ويمتلك اللاعب شرطًا جزائيًّا في عقده، لكنَّه أكد أنه يشعر بارتياحٍ شديدٍ في ميونيخ، ولا يوجد ما يدفعه للبحث عن نادٍ آخر.

وقال ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن، الإثنين، خلال حفل رابطة الدوري الألماني لكرة القدم بمناسبة رأس السنة الجديدة: «نتفاوض مع هاري».

في حين ذكر يانكريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي للنادي البافاري: «أكدنا أننا سنتفاوض مع هاري خلال الموسم الجاري، ولا أتوقع أن تكون المفاوضات صعبةً. هو محل ثقةٍ كبيرة في ميونيخ، ويشعر براحةٍ كبيرةٍ هنا، كما أنه وعائلته مستقرَّان في المدينة، لذا لا داعي للاستعجال».

ويرغب النادي أيضًا في تجديد التعاقد مع المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري. وأوضح إيبرل أنهم ينتظرون رده على عرضهم.

وتشير المعلومات إلى أن الطرفين لم يتَّفقا بعد على الشروط الجزائية، أو مدة التعاقد.