«تاجر السعادة» تبدأ العروض على مسرح الشدي

يرفع الستار عن مسرحية الكوميديا الاجتماعية «تاجر السعادة»، الثلاثاء، على مسرح بكر الشدي في بوليفارد سيتي، ويستمر العرض الذي يعتمد على كوميديا الموقف وحكاية عائلية تتطور بتقلبات متلاحقة حتى 2 فبراير المقبل.

وتأتي قصة المسرحية من لحظة فارقة في حياة عائلةٍ فقدت عائلها، لكنها تكتشف أن الفقد لم يكن النهاية، بل بداية كشفٍ طويل لأسرارٍ لم تكن على الطاولة. فبعد وفاة الأب، تاجر الفستق المعروف، يجد الابن «عبادي» نفسه أمام واقعٍ صادم حين يكتشف أن ممتلكات العائلة لم تعد ملكًا لهم، بعدما باعها الأب في صفقة غامضة إلى شريكه الماكر «توفيق النمس»، لتبدأ رحلة المواجهة ومحاولات استعادة الحقوق وسط مفارقات كوميدية وتحولات متلاحقة تزيد الصراع اشتعالًا.

ويشارك في بطولة مسرحية «تاجر السعادة» نخبة من الممثلين المصريين، هم: محمد هنيدي، تارا عماد، محمود حافظ، محمد محمود، علاء مرسي، أحمد سلطان، في عمل يعتمد على إيقاع سريع ومواقف ساخرة تُقدَّم بروح مسرحية جماهيرية تعكس تفاصيل اجتماعية قريبة من واقع الجمهور.