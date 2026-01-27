الهلال يطلب باعطية.. والفتح يرفض

قدَّمت إدارة نادي الهلال عرضًا شفهيًّا لنظيرتها في الفتح من أجل كسب خدمات سعيد باعطية، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، حسبما كشفت عنه مصادرُ «الرياضية».

وطبقًا للمصادر ذاتها، رفضت إدارة الفتح العرض الشفهي الهلالي البالغ ثمانية ملايين ريال.

ويمتد عقد اللاعب «25 عامًا» مع الفتح حتى نهاية الموسم المقبل، ويدخل الفترة الحرة منه التي تتيح له التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع إلى ناديه الأصلي يناير 2027.

وانتقل باعطية، الذي يلعب في مركز الظهير الأيمن، إلى صفوف الفتح في «الميركاتو الشتوي» موسم 2022ـ2023.

وبدأ اللاعب مسيرته في فريق الأهلي تحت 19 عامًا، ثم انتقل إلى الأنصار، ثم جدة، قبل أن يتحوَّل إلى الفتح.

وفي الموسم الجاري، لعب باعطية 19 مباراةً في مختلف المسابقات، نجح خلالها في صناعة هدفٍ وحيدٍ، وفق موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

وإجمالًا، شارك سعيد في 76 مباراةً برفقة «النموذجي»، قدَّم فيها ثلاث تمريرات حاسمة، ولم يسجل أي هدفٍ.