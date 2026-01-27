بالإعارة.. الشباب يوقّع مع الأسمري

أعلن نادي الشباب، الإثنين، تعاقده مع علي الأسمري، لاعب وسط فريق نيوم الأول لكرة القدم، بصيغة الإعارة حتى نهاية الموسم.

وفي بيانٍ مقتضبٍ، أشارت إدارة الشباب عبر حساب النادي في منصة «إكس» إلى توقيع عبد العزيز المالك، الرئيس المكلف، عقد الإعارة، متمنِّيةً له التوفيق.

وبدأ الأسمري «29 عامًا» مسيرته في الفئات السنية للأهلي، وتدرَّج فيها وصولًا إلى الفريق الأول عام 2017، وخرج معارًا لأحد موسم 2018ـ2019، ثم عاد، واستمر مع ناديه حتى رحل إلى نيوم يناير 2025، وصعد برفقته إلى دوري المحترفين للمرة الأولى تاريخيًّا.

وخلال الموسم الجاري، لعب الأسمري 15 مباراةً بقميص نيوم، ولم يسهم في أي هدفٍ.

وحسبَ موقع «ترانسفير ماركت»، خاض الأسمري 120 مباراةً في دوري المحترفين، وسجل أربعة أهدافٍ، وقدَّم تمريرتين حاسمتين.