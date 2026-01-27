«شارع الأعشى 2».. حكاية جديدة في رمضان

بدأت قناة «mbc»، الإثنين، الترويج للمسلسل السعودي «شارع الأعشى» في موسمه الثاني مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، كما شارك أبطال العمل «بوسترات» ترويجية في حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

ويُعدُّ «شارع الأعشى» من أكثر المسلسلات التي وجدت تفاعلًا منذ عرض الحلقة الأولى منه في الموسم الرمضاني الماضي، وتصدَّر «الترند» وقتها.

وكتبت «mbc»، المُقدِّم الحصري للمسلسل، في حسابها الرسمي بمنصة «إكس»: «في شارع الأعشى لو راحت الأحلام يبقى الماضي يعرف طريقك.. ومن هنا تبدأ الحكاية من جديد».

كذلك نشرت الممثلة إلهام علي صورةً لها بشخصية «وضحى» في العمل، وعلَّقت: «عاد الهوى عاد، عادت أم متعب في شارع الأعشى 2».

في حين نشر الفنان خالد صقر صورةً له بشخصية «أبو إبراهيم»، وكتب: «لو راحت الأحلام.. يبقى الماضي يعرف طريقك أكثر منك. نجوم الأعشى وصلوا.. جاهزين».

ودارت أحداث المسلسل بموسمه الأول في منتصف السبعينيات، وتحديدًا في حارةٍ شعبيةٍ، يُطلق عليها اسم «الأعشى»، وعكست التطورات والتغييرات التي طرأت على المجتمع السعودي من خلال قصة الشقيقتين «عزيزة وعواطف» اللتين تعيشان حياة الحب والطموح والتمرد في ظل مجتمعٍ محافظٍ، وحياةً محكمةً بالتقاليد والعرف، لتنشأ بينهما وبين ابنتَي جارتهما «وضحى» صداقةٌ عتيقةٌ، يسعين فيها إلى تحقيق كل ما حلمن به.

و«شارع الأعشى» من إخراج أحمد كاتيكسيز، وتأليف بدرية البشر، وبطولة إلهام علي، خالد صقر، ريم الحبيب، عائشة كاي، تركي اليوسف، آلاء سالم، لمى عبد الوهاب، براء عالم، طرفة الشريف، أميرة الشريف، عبد الرحمن بن نافع وعهود السامر.