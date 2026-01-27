حتى 2030.. باريس يخطف موهبة برشلونة

استقطب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الإثنين، درو فرنانديز، لاعب الوسط الهجومي لبرشلونة الإسباني، بعقدٍ حتى 2023 في أولى صفقاته الشتوية.

وتخرَّج اللاعب الإسباني «18 عامًا» في أكاديمية «لاماسيا»، وكان مرتبطًا بعقدٍ مع النادي الكاتالوني إلى 2027، لكنَّه فضَّل الانتقال إلى العاصمة الفرنسية للحصول على دقائق لعب أكثر مقابل مبلغٍ، يفوق قيمة الشرط الجزائي في عقده، البالغ ستة ملايين يورو، حسبَ مصدرٍ مقرَّبٍ من المفاوضات، حرصًا من باريس على الحفاظ على العلاقات الجيدة بين الناديين ورئيسيهما.

وخاض فرنانديز خمس مبارياتٍ مع الفريق الأول لبرشلونة الموسم الجاري بمجموعٍ يقلُّ قليلًا عن 150 دقيقةً في الدوري، ومباراةٍ في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب بعض المباريات مع الفريق الثاني.

وحسبَ مراقبين، يتوافق أسلوب لعب درو تمامًا مع ما يطلبه مواطنه المدرب لويس إنريكي الذي يتشارك معه أيضًا وكيل الأعمال نفسه.

لكنْ رحيل اللاعب لم يكن على هوى النادي الكاتالوني، إذ قال رئيسه خوان لابورتا، مساء الأحد، لمحطة «كاتالونيا راديو»: «سنتحدث عن الأمر عندما يُسوَّى كل شيءٍ، لأن الموقف كان غير مريحٍ. كانت مفاجأةً، لأننا كنا قد اتفقنا على حلٍّ آخر عند بلوغه 18 عامًا».

وأضاف: «المثير للدهشة أن وكيل أعماله أبلغنا بأنه لا يستطيع احترام ما اتفقنا عليه». في إشارةٍ إلى تجديد عقده في برشلونة.

وأعرب درو عن حماسه لفكرة الانضمام إلى النادي الباريسي، قائلًا في تصريحاتٍ للموقع الرسمي لبطل الدوري الفرنسي: «هو نادٍ كبيرٌ، أتابعه منذ أن كنت طفلًا، وقد صنعت فيه أساطير عدة تاريخ اللعبة. اليوم، لدي رغبةٌ هائلةٌ، وحافزٌ كبيرٌ للعب، وتقديم كل ما أملك من أجل هذا القميص»،



وكان الألماني هانزي فليك، مدرب برشلونة، قال مطلع يناير الجاري بشأن هذا الموضوع: «ما أريد قوله للاعبي لاماسيا الشباب إننا برشلونة، وأحد أفضل الأندية في العالم. يجب أن تعيشوا من أجل هذه الألوان. هذا ما أريد أن أراه. لا أريد شيئًا آخر، هذا كل ما لدي لأقوله». وهي تصريحاتٍ، عكست انزعاجه الواضح من انتقال درو.