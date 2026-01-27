في مباراته الأولى.. شباك تيرشتيجن تهتز

استقبل الألماني مارك أندريه تيرشتيجن، حارس مرمى فريق جيرونا الإسباني الأول لكرة القدم، المعار من برشلونة إلى نهاية الموسم، الإثنين، هدفًا في أول مباراةٍ يخوضها بقميص فريقه الجديد عندما تعادل أمام ضيفه خيتافي 1ـ1 في ختام منافسات الجولة الـ 21 من الدوري.

وتقدم الضيوف بهدفٍ، سجله لويس فاسكيز في الدقيقة 59 بتسديدةٍ يساريةٍ من داخل منطقة الجزاء، لكنَّ الفريق الكاتالوني خطف نقطة التعادل بهدفٍ في توقيتٍ قاتل عبر المدافع البرازيلي فيتور ريس «95».

وكسر هذا التعادل سلسلةً من ثلاثة انتصاراتٍ لجيرونا، ليبقى في المركز العاشر برصيد 25 نقطةً. وسيحلُّ الفريق ضيفًا على ريال أوفييدو، متذيل الترتيب، في الجولة المقبلة.

أمَّا خيتافي ففرَّط في نقطتين ثمينتين، ليبقى رصيده 22 نقطةً في المركز الـ 17، ويستعد لاستضافة سيلتا فيجو، الأحد المقبل.

وانتقل تيرشتيجن، البالغ 33 عامًا، إلى جيرونا لاكتساب اللياقة البدنية اللازمة، وإنعاش آماله في الانضمام إلى قائمة منتخب ألمانيا في كأس العالم، الصيف المقبل، بعد أن أصبح الخيار الثالث لمدرب برشلونة خلف الإسباني خوان جارسيا، المنضم من إسبانيول الصيف الماضي، والبولندي فويتشيك تشيزني، الذي عاد من الاعتزال في صيف 2024 ليعوِّض الألماني المصاب.

ويعد تيرشتيجن الحارس الأول لمنتخب ألمانيا منذ اعتزل مانويل نوير، قائد بايرن ميونيخ، اللعب الدولي بانتهاء مشوار المنتخب في بطولة أمم أوروبا 2024.