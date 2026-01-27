المحكمة الرياضية تعلّق إيقاف 7 لاعبين ماليزيين

أعلن الاتحاد الماليزي لكرة القدم، الثلاثاء، أن سبعة لاعبين مجنَّسين في المنتخب الأول ​حصلوا على تعليقٍ مؤقتٍ من محكمة التحكيم الرياضية لعقوبة إيقافهم 12 شهرًا عن ممارسة جميع الأنشطة المتعلقة باللعبة.

وأوقف الاتحاد الدولي «فيفا» اللاعبين السبعة المجنَّسين لمدة 12 شهرًا، وفرض غرامةً على الاتحاد الماليزي قدرها 350 ألف فرنك سويسري "439257 دولارًا أمريكيًّا" سبتمبر ‌من ‌العام الماضي بعد أن وجد ‌أن ⁠وثائق ​مزورةً ‌قد استخدمت للسماح للاعبين بالمشاركة في مباراة تصفيات كأس آسيا ضد فيتنام.

ورفع الاتحاد الماليزي القضية إلى محكمة التحكيم الرياضية بعد أن رفض "فيفا" استئناف الاتحاد.

واللاعبون الذين حصلوا على التعليق المؤقت هم ‌فاكوندو جارسيس، وجابرييل أروتشا، ورودريجو هولجادو، ‍وإيمانول ماتشوكا، وجواو ‍فيجريدو، ويون إيرازابال، وهيكتور هيفيل.