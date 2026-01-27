نابولي يواجه خطر الخروج المبكر من الأبطال

يقف فريق نابولي الأول لكرة القدم على حافة الإقصاء من مسابقة دوري أبطال أوروبا، إذ يخوض الفريق الإيطالي المأزوم مواجهةً مصيريةً أمام تشيلسي الإنجليزي، الأربعاء، وسط أزمة إصاباتٍ خانقةٍ، وتراجعٍ واضحٍ في حملة الدفاع عن لقب «الإسكوديتو».

ويحتل نابولي المركز الـ 25 المؤدي إلى الخروج من البطولة برصيد ثماني نقاطٍ فقط من سبع مبارياتٍ بعد التعادل المخيب، الأسبوع الماضي، مع مضيفه كوبنهاجن الدنماركي 1-1.

ويحتاج الفريق الجنوبي إلى الفوز على تشيلسي لانتزاع بطاقته إلى الملحق الشهر المقبل.

ولن تكون المهمة سهلةً أمام تشيلسي، النادي السابق لمدربه أنطونيو كونتي، الذي يحتاج بدوره إلى الفوز للبقاء بين الثمانية الأوائل، وانتزاع التأهل المباشر الى ثمن النهائي.

ويخوض نابولي المباراة وهو لا يزال تحت وقع الخسارة الثقيلة بثلاثيةٍ نظيفةٍ أمام يوفنتوس، الأحد، التي تركت حامل اللقب متخلِّفًا بتسع نقاطٍ عن المتصدر إنتر ميلان.

وكانت الهزيمة في تورينو بمنزلة صفعةٍ قويةٍ لكونتي، نجم يوفنتوس السابق، على الرغم من ثنائه على اللاعبين الذين قدَّموا الكثير، وتجاوزوا الإصابات المتلاحقة.

وقال كونتي: "قبل اليوم كانت آخر مباراةٍ خسرناها أمام أودينيزي في 14 ديسمبر. حتى إننا فزنا بالكأس السوبر الإيطالية، ونحن في حالة طوارئ، وهي حالةٌ ازدادت سوءًا".

وأضاف: «هؤلاء اللاعبون يحتاجون إلى دعمٍ كبيرٍ من الجمهور. نمرُّ بفترةٍ صعبةٍ، وأتوقَّع من المشجعين الوقوف خلف الفريق».

وتعرَّضت مساعي كونتي ليصبح أول مدربٍ في نابولي يحقق لقب الدوري موسمين متتاليين لانتكاساتٍ مستمرةٍ بسبب الإصابات التي بدأت منذ بداية الموسم.