إعلان قائمة أخضر الصالات في كأس آسيا

أعلن أندريو بلازا، مدرب المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات، القائمة النهائية للأخضر المشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات 2026 في إندونيسيا.

وضمّت القائمة «14» لاعبًا، هم: حمود الدهان، محمد عبد المحسن، نواف عروان، ناصر الحارثي، عبد الله المغربي، إيهاب محمد، عبد الله الدوسري، صالح القرني، معاذ العسيري، عبد الله العقيلي، فهد رديني، محسن فقيهي، فهد الجهني، وفرحان الأسمري.

يُذكر أنَّ المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات يأتي ضمن المجموعة الرابعة في بطولة كأس آسيا، إلى جانب منتخبات إيران وأفغانستان وماليزيا.