ليفركوزن يستعير أوملين إلى نهاية الموسم

أعلن فريق باير ليفركوزن الألماني الأول لكرة القدم، الثلاثاء، تعاقده مع جوناس أوملين، حارس مرمى بوروسيا مونشنجلادباخ على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

واضطر ليفركوزن إلى التحرك بعد أن تعرض مارك فليكن الحارس الأساسي للفريق لإصابة في الركبة، وهي الإصابة التي ستبعده لفترة طويلة.

ويتولى يانيس بلاسفيتش، حارس مرمى مونشنجلادباخ السابق، حراسة مرمى ليفركوزن في الموسم الجاري، بينما من المتوقع أن يكون أوملين متاحًا حارسًا ثانيًا ثم يعود إلى مونشنجلادباخ، حيث يمتد عقده حتى 30 يونيو 2027.

وقال سيمون رولفس، المدير الرياضي للفريق الألماني: «يوناس يكمل القائمة الثلاثية لحراس المرمى بعد إصابة مارك. فبوجوده هو ويانيس بلاسفيتش، ونيكلاس لومب، أصبحنا الآن جاهزين جيدًا لمواجهة تحديات الأسابيع والأشهر المقبلة».

كان أوملين الخيار الثاني خلف موريتز نيكولاس في مونشنجلادباخ، وبسبب كثرة الإصابات خلال الأعوام الثلاثة الماضية، لم يخض سوى 34 مباراة فقط في الدوري الألماني. ويُذكر أنَّ أوملين «32 عامًا» قد لعب آخر مباراة له في الدوري قبل سبعة أشهر.

ويخطط مونشنجلادباخ لإعادة يان أولشوسكي مبكرًا من فترة إعارته مع فريق ألمانيا آخن في الدرجة الثالثة، ليحل محل أوملين.